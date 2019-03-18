ГРЕКО: Беларусь не выполняет антикоррупционные стандарты





Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией 19 марта выступила с беспрецедентным публичным заявлением о несоблюдении антикоррупционных стандартов ГРЕКО Беларусью.

Отмечается, что с момента, когда в 2012 году ГРЕКО адресовала Беларуси 24 рекомендации в сфере борьбы с коррупцией, невыполненными остались 20 рекомендаций. Проводя оценки ситуации в Беларуси, ГРЕКО неоднократно приходила к заключению, что уровень соблюдения рекомендаций был весьма низок и в целом неудовлетворителен.

Председатель ГРЕКО Марин Мрчела отметил, что продолжающееся несоблюдение правил и норм ГРЕКО бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с ГРЕКО в целом.

Это привело к тому, что впервые в своей практике ГРЕКО выступает с заявлением о несоблюдении одним из своих членов стандартов Совета Европы.

ГРЕКО выражает серьезную озабоченность продолжающимся невыполнением белорусскими властями своих рекомендаций.

«Мы обратились ко всем государствам, входящим в нашу организацию, с просьбой в будущем принимать во внимание эту ситуацию при контактах с Беларусью, рассчитывая, что это придаст столь необходимый импульс активизации усилий по выполнению ею своих антикоррупционных обязательств. Надеемся, это послужит серьезным сигналом и предостережением для Беларуси», — сказал Мрчела.

В сообщении говорится, что в большинстве рекомендаций, адресованных Беларуси, речь идет об основных антикоррупционных требованиях: укрепление независимости судебной системы и прокуратуры, расширение самостоятельности в работе правоохранительных органов и ограничение неприкосновенности некоторых категорий лиц.