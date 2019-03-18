Собрание работников свечных ящиков Волковысского благочиния

18 марта в воскресной школе Свято-Петропавловского собора собрались женщины, которые несут послушания в храмах. Иерей Александр Богдан и иерей Виталий Воробей провели беседу с собравшимися. Это уже третья подобная встреча. Батюшки напомнили церковным работницам, что надо быть максимально вежливыми с приходящими людьми.

В этот раз отец Александр и отец Виталий рассказали о значении и символике церковной свечи. Попросили напоминать людям, что свеча сама по себе за них молиться не будет, а служит лишь дополнением к молитве как частная жертва. Были затронуты и другие подобные вопросы. Собрание прошло в очень дружелюбном формате.

Дарья Волосевич







