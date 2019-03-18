Три беларуских стартапа выиграли конкурс польского акселератора и теперь будут учиться в Google

Три беларуских стартапа – FerretVideo, Smartsub и Tap2Pay – прошли финальный отбор программы польского акселератора Huge Thing. Их ждут четыре месяца обучения в Google Campus Warsaw, пишет dev.by.

Для справки: Huge Thing – программа поддержки стартапов Центральной и Восточной Европы. Ее основали в 2012 году. Как заявлено на официальном сайте, акселератор обучает участников получать финансирование, управлять бюджетом, а также строить собственный бизнес.



Об участниках

В последней программе Huge Thing участвовало 500 команд. В предварительный отбор из них попали лишь 17, а в финале оказались только десять команд. В их числе – три группы из Беларуси:

• Ferretvideo – это конструктор по созданию квестов. Они позволяют повысить монетизацию любого видео.

• Smartsub занимается разработкой электронного ассистента для автоматизации запуска и ведения рекламы в Google Ads.

• Tap2Pay – это финтех-стартап. Он разработал платформу для принятия платежей с высокой конверсией во всех цифровых каналах.



О приятном

Все стартапы, которые участвовали в Huge Thing, получат 45 тысяч евро наличными. Их потратят на развитие и посещения польских бизнес-хабов. Более того, акселератор организует для стартапов встречи с инвесторами – в частности, в Лондоне.

«Вся программа направлена на то, чтобы оценить и усовершенствовать свой продукт исходя из потребностей рынка. Плюс много нетворкинга, персональные консультации с менторами. Еще одна важная особенность программы в том, что акселератор не берет эквити. Это хорошо, так как не размывается доля, и можно привлечь дополнительные инвестиции в проект», – подчеркнул Никита Заболоцкий, СТО Ferretvideo.