|
Беларуский СЕО получил зарплату один рубль и заплатил 115 рублей ФСЗН
>
Беларуский СЕО, директор бухгалтерской фирмы
Что за «Клуб один доллар»
Среди СЕО мировых компаний тренд на зарплату в один доллар существует уже не первый век. Родоначальником движения считается Аллан Фуллер – один из богатейших бизнесменов США 1920-х годов. Вслед за ним зарплату до доллара снизил и основатель нефтеперерабатывающей компании Пол Блейзер, когда занимал место советника администрации президента Рузвельта. Концепция дошла до 21 века. В IT-бизнесе «моду» на символическую зарплату возродил Стив Джобс. С 1997 года и до самой смерти годовой оклад основателя Apple составлял всего один доллар. Такой же подход к собственно зарплате сейчас практикуют Марк Цукерберг, Джек Дорси, Сергей Брин и многие другие именитые предприниматели.
Как в Беларуси быть СЕО, получать один рубль, но платить ФСЗН 115 рублей
Андрей Гринчик
Андрей добавил: «Интересно, что взнос в ФСЗН с одного рубля зарплаты составил 115 рублей – перечислили, конечно, но соотношение 1:115 не кажется справедливым». Мы попытались выяснить, как это вообще возможно:
«Я работаю директором в фирме с 1 февраля. Со мной заключён обычный трудовой контракт. Мы с другими акционерами фирмы договорились, что моя зарплата (как директора фирмы) будет один рубль в месяц. Гипотетически, я, как акционер, могу рассчитывать на дивиденды, часть прибыли – если по итогам года у фирмы вообще будет прибыль.
Расчет налогов с зарплаты в один рубль такой:
Повторять такую схему с обычными работниками не рекомендуется, так как контролирующие органы могут предъявить претензии в связи с нарушением их прав – зарплата
Но так как я сам себе «наниматель», по крайней мере, один из акционеров фирмы, надеюсь, контролирующие органы не оштрафуют за желание платить себе же зарплату ниже установленной минимальной в 330 рублей», – рассказал KYKY Андрей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский СЕО, директор бухгалтерской фирмы Accwell Андрей Гринчик решил присоединиться к участникам «Клуба один доллар», но переформатировал движение на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)