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Беларуский СЕО получил зарплату один рубль и заплатил 115 рублей ФСЗН

19.03.2019 14:15 — Разное | KYKY  
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Беларуский СЕО, директор бухгалтерской фирмы Accwell Андрей Гринчик решил присоединиться к участникам «Клуба один доллар», но переформатировал движение на беларуский манер: установил себе зарплату в один рубль. KYKY поговорил с Андреем и выяснил, зачем он ввязался в финансовую «авантюру».

Что за «Клуб один доллар»

Среди СЕО мировых компаний тренд на зарплату в один доллар существует уже не первый век. Родоначальником движения считается Аллан Фуллер – один из богатейших бизнесменов США 1920-х годов. Вслед за ним зарплату до доллара снизил и основатель нефтеперерабатывающей компании Пол Блейзер, когда занимал место советника администрации президента Рузвельта. Концепция дошла до 21 века. В IT-бизнесе «моду» на символическую зарплату возродил Стив Джобс. С 1997 года и до самой смерти годовой оклад основателя Apple составлял всего один доллар. Такой же подход к собственно зарплате сейчас практикуют Марк Цукерберг, Джек Дорси, Сергей Брин и многие другие именитые предприниматели.

Как в Беларуси быть СЕО, получать один рубль, но платить ФСЗН 115 рублей

Андрей Гринчик написал в Facebook пост, где рассказал: «Один рубль – это моя первая зарплата, как директора в Accwell.com. За февраль «на руки» получил 99 копеек. Пока в фирме сто человек не будут получать достойную зарплату, я буду получать один рубль. Этим я выражаю уверенность в наших людях, в будущем Accwell и в своих силах – будем продолжать работать и расти, несмотря ни на что». Позже Андрей рассказал нам, что пошел на этот шаг, чтобы «поднять дух своих людей, как лидер», уточнив, что его сотрудники решение поддержали: «У нас все доходы фирмы и зарплаты – прозрачны. Все всё видят»,  – объяснил Андрей.

Андрей добавил: «Интересно, что взнос в ФСЗН с одного рубля зарплаты составил 115 рублей – перечислили, конечно, но соотношение 1:115 не кажется справедливым».  Мы попытались выяснить, как это вообще возможно:

«Я работаю директором в фирме с 1 февраля. Со мной заключён обычный трудовой контракт. Мы с другими акционерами фирмы договорились, что моя зарплата (как директора фирмы) будет один рубль в месяц. Гипотетически, я, как акционер, могу рассчитывать на дивиденды, часть прибыли – если по итогам года у фирмы вообще будет прибыль.

Расчет налогов с зарплаты в один рубль такой:

  • Подоходный налог (стандартно 13% от зарплаты) – 0 рублей, потому что есть специальный налоговый вычет. Говоря простыми словами, подоходный налог не выплачивается с дохода около 110 рублей в месяц и меньше.
     
  • Взнос в ФСЗН (34%+1% от зарплаты) –  составил 115 рублей. Объясняю: в Беларуси установлена минимальная заработная плата в 330 рублей и взносы в ФСЗН должны рассчитываться как минимум с этой суммы. Не важно, один рубль у вас зарплата или 330 рублей.

Повторять такую схему с обычными работниками не рекомендуется, так как контролирующие органы могут предъявить претензии в связи с нарушением их прав – зарплата должна составлять как минимум 330 рублей в месяц. Что касается, руководителей или владельцев бизнеса –  они могут действовать на свой страх и риск, так как обладают большим количеством привилегий и возможностей защитить себя, чем обычные работники. Также не стоит забывать о том, что контролирующие органы всегда проявляют особый интерес к низким зарплатам и могут провести проверку. Поэтому заранее приготовьтесь объяснить все источники ваших доходов, кроме заработной платы в один рубль.

Но так как я сам себе «наниматель», по крайней мере, один из акционеров фирмы, надеюсь, контролирующие органы не оштрафуют за желание платить себе же зарплату ниже установленной минимальной в 330 рублей», – рассказал KYKY Андрей. 

 
 
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Беларуский СЕО, директор бухгалтерской фирмы Accwell Андрей Гринчик решил присоединиться к участникам «Клуба один доллар», но переформатировал движение на...
 
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