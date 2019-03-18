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Volski, фудкорт и детская площадка. Что нас ждет на празднике БНР101 в Гродно

19.03.2019 14:10 — Разное | KYKY  
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Вчера мы писали о том, что в этом году Дня Воли в Минске не будет. Власти отказали в проведении мероприятия по всем «достойным» площадкам. Но в Гродно праздник состоится. Сегодня, 19 марта, стали известны подробности того, как все пройдет. По информации организаторов (Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, а также БНФ, Артсядзiба) рассказываем, что ждет беларусов на Дне Воли в «королевском городе».

Как это будет

Праздничный митинг и концерт пройдет 23-го марта в гродненском Коложском парке, с 13.00 до 17.00. На мероприятии выступят беларуские группы:

  • «Крама»;
  • «Дай Дарогу»
  • Dzieciuki.

А также легенды беларуского рока: 

Volski и Войтюшкевич.

Организаторы обещают, что напразднике для беларусов будет хороший звук, фудкорт и ярмарка. А еще детская площадка и много выступлений крутых людей. «Рыхтуйце квіткі і свае аўто, бярыце сяброў, а таксама падтрымайце арганізацыю імпрэзы на сайце bnr.by Нам патрэбная вашая дапамога!» – призывают они. Дополнительную информацию о празднике можно узнать здесь.

Вход на событие свободный.

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Фото: TUT.by.

Читайте по теме: Дня Воли в Минске, как в прошлом году, не будет. Рассказываем, как вы можете отметить праздник БНР

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вчера мы писали о том, что в этом году Дня Воли в Минске не будет. Власти отказали в проведении мероприятия по всем «достойным» площадкам. Но в Гродно праздник...
 
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