Volski, фудкорт и детская площадка. Что нас ждет на празднике БНР101 в Гродно

Вчера мы писали о том, что в этом году Дня Воли в Минске не будет. Власти отказали в проведении мероприятия по всем «достойным» площадкам. Но в Гродно праздник состоится. Сегодня, 19 марта, стали известны подробности того, как все пройдет. По информации организаторов (Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, а также БНФ, Артсядзiба) рассказываем, что ждет беларусов на Дне Воли в «королевском городе».



Как это будет



Праздничный митинг и концерт пройдет 23-го марта в гродненском Коложском парке, с 13.00 до 17.00. На мероприятии выступят беларуские группы:

«Крама»;

«Дай Дарогу»

Dzieciuki.

А также легенды беларуского рока:

Volski и Войтюшкевич.

Организаторы обещают, что напразднике для беларусов будет хороший звук, фудкорт и ярмарка. А еще детская площадка и много выступлений крутых людей. «Рыхтуйце квіткі і свае аўто, бярыце сяброў, а таксама падтрымайце арганізацыю імпрэзы на сайце bnr.by Нам патрэбная вашая дапамога!» – призывают они. Дополнительную информацию о празднике можно узнать здесь .



Вход на событие свободный.

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Фото: TUT.by.