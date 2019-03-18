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Volski, фудкорт и детская площадка. Что нас ждет на празднике БНР101 в Гродно
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Вчера мы
А также легенды беларуского рока:
Volski и Войтюшкевич.
Организаторы обещают, что напразднике для беларусов будет хороший звук, фудкорт и ярмарка. А еще детская площадка и много выступлений крутых людей. «Рыхтуйце квіткі і свае аўто, бярыце сяброў, а таксама падтрымайце арганізацыю імпрэзы на сайце bnr.by Нам патрэбная вашая дапамога!» – призывают они. Дополнительную информацию о празднике можно узнать
Поддержите БНР 101
Фото: TUT.by.
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