В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля

В Беларуси модернизируют систему радиационного мониторинга. В районе строительства атомной электростанции в Островце появятся 10 новых пунктов наблюдения, сообщает «МИР 24».

Современные автоматические пункты будут передавать информацию в отдел чрезвычайных ситуаций Белгидромета в режиме реального времени. Они заработают еще до того, как запустят саму электростанцию.



«Это современная система, в которой, кроме датчиков измерения мощностей дозы, мы также задействовали спектрометрические блоки. Они позволят контролировать не только изменение мощности дозы, но и отслеживать изменения радионуклидного состава в атмосфере», – рассказал начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии Михаил Коваленко.

В районе БелАЭС уже работают десять автоматических пунктов контроля состояния воздуха, а также ведется мониторинг поверхностных вод и почвы.