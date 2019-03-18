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В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля
19.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси модернизируют систему радиационного мониторинга. В районе строительства атомной электростанции в Островце появятся 10 новых пунктов наблюдения, сообщает «МИР 24».
Современные автоматические пункты будут передавать информацию в отдел чрезвычайных ситуаций Белгидромета в режиме реального времени. Они заработают еще до того, как запустят саму электростанцию.
В районе БелАЭС уже работают десять автоматических пунктов контроля состояния воздуха, а также ведется мониторинг поверхностных вод и почвы.
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В районе строительства атомной электростанции в Островце появятся 10 новых пунктов наблюдения.
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