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В Беларуси заметно выросли ставки акцизов на автомобильное топливо

19.03.2019 14:59 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси заметно выросли ставки акцизов на автомобильное топливо
Фото из открытых источников

15 марта 2019 года Александр Лукашенко подписал Указ № 102, в соответствии с которым в Беларуси установлены новые ставки акцизов на автомобильное топливо, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Ставки акцизов устанавливаются по 31 декабря 2019 года в размере:

  • 475,08 руб. за 1 т (было 435,08 руб.) – на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5;
  • 292,59 руб. (252,59 руб.) – на автомобильный бензин класса 5;
  • 227,05 руб. за 1 т (187,05 руб.) – на дизельное топливо, не соответствующее классу 5;
  • 178,33 руб. за 1 т (138,33 руб.) – на дизельное топливо класса 5;
  • 108,42 руб. за 1 тыс. куб.м – на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива.

Ставка акцизов на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива, теперь стала вдвое больше ранее действовавшей.

 
 
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Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
 
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