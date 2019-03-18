В Беларуси заметно выросли ставки акцизов на автомобильное топливо

15 марта 2019 года Александр Лукашенко подписал Указ № 102, в соответствии с которым в Беларуси установлены новые ставки акцизов на автомобильное топливо, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Ставки акцизов устанавливаются по 31 декабря 2019 года в размере:

475,08 руб. за 1 т (было 435,08 руб.) – на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5;

292,59 руб. (252,59 руб.) – на автомобильный бензин класса 5;

227,05 руб. за 1 т (187,05 руб.) – на дизельное топливо, не соответствующее классу 5;

178,33 руб. за 1 т (138,33 руб.) – на дизельное топливо класса 5;

108,42 руб. за 1 тыс. куб.м – на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива.

Ставка акцизов на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива, теперь стала вдвое больше ранее действовавшей.