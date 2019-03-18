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В Горки приедут коты Матроскины
19.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
11 апреля театр «Зазеркалье» представит в Горках спектакль ростовых кукол «Коты Матроскины».
Место — Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства.
Начало в 18:00.
Цена билета — 8 рублей.
Билеты продаются в кассе кинотеатра «Крыніца» (понедельник – пятница, 10.00 – 14.00)
Телефоны для справок: 5-83-98, 5-89-25
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11 апреля театр «Зазеркалье» представит в Горках спектакль ростовых кукол «Коты Матроскины». Место — Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства....
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