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В Горки приедут коты Матроскины

19.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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11 апреля театр «Зазеркалье» представит в Горках спектакль ростовых кукол «Коты Матроскины».

Место — Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства.

Начало в 18:00.

Цена билета — 8 рублей.

 

В Горки приедут коты Матроскины

 

Билеты продаются в кассе кинотеатра «Крыніца» (понедельник – пятница, 10.00 – 14.00)

Телефоны для справок: 5-83-98, 5-89-25


 
 
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  11 апреля театр «Зазеркалье» представит в Горках спектакль ростовых кукол «Коты Матроскины». Место — Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства....
 
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