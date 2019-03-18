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Зри в корень - на что обратить внимание при выборе дивана

19.03.2019 15:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Зри в корень - на что обратить внимание при выборе дивана
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В каждой квартире диван занимает определенное место. Для кого-то это просто элемент необходимости, для кого-то он имеет важное значение и является центральной точкой всего интерьера. На самом деле, диван одновременно выполняет множество функций: это и место отдыха, и место, где собираются все домочадцы и гости. В гостиной за диваном проводится больше всего времени, даже по сравнению с кухней или ванной. Но в отличие от предметов интерьера других комнат, к выбору дивана каждый человек подходит весьма посредственно. Большое внимание уделяется внешнему виду, но никто не задумывается о «внутреннем мире» дивана. Хотя качественная мягкая мебель - не самая дешевая вещь и покупается минимум на несколько лет.

Как выбрать тот самый, идеально подходящий под дизайн квартиры диван и на что следует обратить внимание в первую очередь?

Пружины – отголоски прошлого?

На протяжении несколько десятков лет пружинные блоки обеспечивали диваны должной упругостью. Такие конструкции имели внушительный вес, однако обеспечивали определенный уровень комфорта. Со временем диван начинал портиться, проседать и терять былую упругость. У него появлялся неприятный скрип и выпуклости, которые так и норовили вырваться наружу сквозь обивку.

С приходом на рынок пенополиуретана (ППУ), который отличался своей высокой эластичностью, пружины в производстве мягкой мебели стали применять гораздо реже.

Не каждый поролон, что блестит!

Вы не поверите, но это так. Материал, который запал в душу народа, как «поролон», имеет различную текстуру и физико-механические свойства. Современные наполнители из пенополиуретана сохраняют форму и не изнашиваются достаточно долго, в тот момент, когда дешевые аналоги быстро проседают.

Уточните у продавцов в магазине мягко мебели, чем наполнен тот или иной диван, какой марки наполнитель, его плотность и степень жесткости. Оптимальная плотность основного слоя должна быть не меньше 30 кг/м3.

Увы, многие изготовители диванов стараются сэкономить на всем и поэтому используют материалы с плотностью намного меньше необходимой.

Гарантия долговечности

Не упустите из внимания точный гарантированный срок эксплуатации пенополиуретана. Будет весьма досадно, если диван придет в негодность уже через пару лет.


Зри в корень - на что обратить внимание при выборе дивана
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Уют для каждого

Если Вы не заядлый холостяк и живете не в полном одиночестве, то важно подобрать мягкую мебель с самым «универсальным» наполнителем. Он должен быть удобен для человека любой комплекции и равномерно распределять его вес.

С этой стороны хорошими рекомендациями обзавелись гипоаллергенные пены Elax со SMART-эффектом. Этот наполнитель появился на рынке в 2017 году, однако уже не одна фабрика, производящая мягкую мебель среднего и премиального класса, переключились с обычного поролона на Elax.

Elax правильно распределяет нагрузку, подстраивается под индивидуальные особенности и вес каждого человека. По важным показателям, таким как коэффициент упругости, этот наполнитель в разы превосходит другие. Известное российское предприятие EGIDA, производящее Elax, предоставляет официальную гарантию 15 лет!

Без деталей никуда

При производстве наполнителя используются различные технологии, из-за которых часть ячеек внутри могут быть закрыты. Это означает, что внутри может быть много герметичных пузырьков воздуха. Это негативно сказывается на микроклимате, так как значительно уменьшается воздухопроницаемость и влагостойкость наполнителя. Современные марки отличаются технологиями, при которых практически все ячейки остаются открыты.

Зри в корень - на что обратить внимание при выборе дивана
 

Главное – безопасность каждого!

Пожаробезопасность материала занимает не последнее место в списке значимых критериев. Курить в помещении небезопасно, а курить на легковоспламеняющемся диване опаснее в разы. Обязательно уточните, соответствует ли наполнитель требованиям пожарной безопасности ГОСТ 25076-81 и ГОСТ 53294-2009.

Elax – это материал, изготовленный на основе инновационной полимерной матрицы, отличающийся своей высокой эластичностью. Компания-разработчик «Эгида» обеспечила наполнитель отличной воздухопроницаемостью, эластичностью и износостойкостью. Уникальная технология производства позволяет использовать Elax одновременно людям разных комплекции и веса. Это и делает Elax универсальным наполнителем.

Помните, что при выборе дивана особое внимание необходимо уделять не только внешнему виду дивана, но и его внутренней составляющей.

Хороший диван – это сочетание прочной и приятной обивки, надежной фурнитуры и качественного наполнителя.

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Как выбрать тот самый, идеально подходящий под дизайн квартиры диван и на что следует обратить внимание в первую очередь?
 
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