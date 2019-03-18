В США на хайвей выбежала небольшая собака. Черный пес испуганно бегал между проезжающими на большой скорости автомобилями, а остановившиеся водители безуспешно пытались ее поймать или выгнать с трассы. И хоть неудачные попытки автовладельцев выглядят очень забавно, животное сильно рисковало. Но эта история — со счастливым концом!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасательная операция. На хайвее в США водители пытались спасти собачку. Но пес спасся сам Эта история - со счастливым концом!