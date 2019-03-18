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В Минобразования пообещали трудоустроить всех выпускников-бюджетников

19.03.2019 15:13 — Разное | Ежедневник  
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В Минобразования пообещали трудоустроить всех выпускников-бюджетников

Всем выпускникам вузов бюджетной формы обучения в нынешнем году предоставят первые рабочие места.

Об этом сообщила консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская, передает БЕЛТА.

Отмечается, что в 2019 году будет выпущено примерно 19 тыс. специалистов с высшим образованием, которые проходили обучение на бесплатной основе.

Каждый из них получит первое рабочее место.

Мущинская также добавила, что имеется немалое количество мест работы, куда можно направить выпускника.

Проблем с трудоустройством не возникает и при распределении выпускников средних специальных учебных заведений.

Выпускники, проходившие обучение на платной основе, имеют возможность самостоятельно выбрать место распределения. Также они могут обратиться в комиссию по распределению, где им окажут должную помощь.

 
 
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Всем выпускникам вузов бюджетной формы обучения в нынешнем году предоставят первые рабочие места.
 
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