Новый городской электромобиль китайской BYD оказался перелицованной Toyota Aygo

Крупнейшим игроком на растущем китайском рынке электрокаров является компания BYD, которая в феврале рассекретила переведенный на электротягу кроссовер Tang . А вскоре гамма электромобилей марки пополнится компактным городским хетчбэком e1.





В отличие от того же Tang, внешность которого создал немецкий дизайнер Вольфганг Эггер, прежде работавший на Audi, облик «пятидверки» e1 длиной 3,46 м и шириной 1,62 м самобытным не назовешь. А все потому, что электрокар является основательно модернизированной версией хетчбэка F0 с трехцилиндровым бензиновым моторчиком и продающейся на местном рынке уже больше 10 лет — внешность той машины китайцы не долго думая украли у Toyota Aygo еще первой генерации, а в случае с e1 метаморфозы косметические.





Вместо ДВС на BYD e1 установлен электромотор, вращающий переднюю ось (развивает он 61 «лошадку») и питающийся от батареи неназванной пока емкости: китайцы указывают лишь пробег по циклу NEDC, достигающий 305 или 351 км (предусмотрено два варианта аккумуляторов).





Зато интерьер электрокара оформлен в новом для BYD стиле с множеством строгих горизонтальных линий и 10-дюймовым экраном медиасистемы посередке, который сделан поворотным (его можно установить горизонтально или повернуть вручную на 90 градусов).





В продажу e1 должен поступить вскоре после премьерного показа на апрельском автосалоне в Шанхае, где фирма наверняка поделится новыми подробностями об электрокаре, включая стоимость.