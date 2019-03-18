Подорожает ли топливо на АЗС в связи с повышением акцизов?

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– Подписан указ о повышении акцизов на автомобильное топливо. В среднем, если брать бензин и дизтопливо, то разница с предыдущими ставками составила от 9,2% до 28,9%. На дизельное топливо класса 5 ставка выросла с 138,33 до 178,33 рубля за 1 тонну.

Что это значит для простого автовладельца, который еженедельно заправляет топливом свою машину? – Подписан указ о повышении акцизов на автомобильное топливо. В среднем, если брать бензин и дизтопливо, то разница с предыдущими ставками составила от 9,2% до 28,9%. На дизельное топливо класса 5 ставка вырослаЧто это значит для простого автовладельца, который еженедельно заправляет топливом свою машину?

В первую очередь, надо понимать, что введение акцизов – это всегда определенное налоговое изъятие у юридических лиц для того, чтобы обеспечить наполнение госбюджета новыми налоговыми поступлениями. Естественно, возникает вопрос, скажется ли это существенно на дальнейшем увеличении цен на топливо.

В действительности, если смотреть по структуре цены самого топлива, то недавно заместитель гендиректора Мозырского НПЗ Сергей Крот пояснял, что акцизы составляют 8-13% в стоимости топлива. Это означает, что, в принципе, повышение акциза оказывает непосредственное воздействие на конечную цену топлива.