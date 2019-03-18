Армения считает конструктивной свою позицию в вопросе о новом генсеке ОДКБ

Обсуждение по вопросу назначения нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности продолжается, новый генсек ОДКБ не будет назначен без согласия Еревана и армянская сторона занимает по этому вопросу конструктивную позицию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не может быть (назначения - ИФ) без участия и согласия Армении. Это будет означать, что ОДКБ не существует", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, позиция Еревана по вопросу назначения нового генсека ОДКБ "очень конструктивна".

"Мы считаем, что этот срок наш. Наши партнеры не согласны, говорят, что этот вопрос не отрегулирован. Мы говорим, что тогда до назначения нового генсека давайте в уставе ОДКБ уточним: если по каким-то причинам срок остается незавершенным, то как должен регулироваться вопрос? И, кажется, мы пришли к согласию по этому пункту", - заявил премьер Армении.

Он также отметил, что все разговоры и обсуждения в рамках ОДКБ "были очень полезными".

"Обсуждения по вопросу назначения продолжаются", - сказал Н.Пашинян.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего в этой должности полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека Организации.

В июле 2018 года ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В ноябре 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу Организации должен быть выбран от Беларуси. Соответствующую информацию позднее подтвердил и белорусский президент Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разногласия по вопросу назначения генсека ОДКБ среди членов организации есть, но они урегулируются.

"Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет. Потому что, вы знаете, там работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять свои обязанности (этот человек не чужой) до того, как ситуация с генеральным секретарем прояснится", - сказал Д.Песков журналистам 22 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается".

"Но еще раз повторяю, это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - сказал Д.Песков.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.