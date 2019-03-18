Организаторы "Дня воли", приуроченного к 101-й годовщине Белорусской народной республики (БНР), получили разрешение на проведение митинга и концерта в Киевском сквере столицы 24 марта.

"Массовому мероприятию под бело-красными флагами в Минске быть. Мероприятие будет в легальном формате", - сообщил лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич на пресс-конференции в Минске во вторник.

"Оценивая ситуацию (с уже имевшимися отказами городских властей – ИФ), мы взяли на себя ответственность и на прошлом неделе подали заявку на площадку у Киевского сквера", - добавил он.

"Это будет праздничное мероприятие, акцент будет сделан на концерт белорусских групп, мы приглашаем людей брать национальную символику", - отметил Ю.Губаревич.

Сбор участников запланирован на 12.00, начало – на 13.00. Площадка может вместить до 5 тыс. человек.

Вечером во вторник организаторы мероприятия приглашены в Мингорисполком для уточнения организационных моментов.

Как сообщил Ю.Губаревич, общая сумма затрат на обеспечение концерта оценивается в $5 тыс. Он напомнил, что на данный момент на все мероприятия, приуроченные к празднованию "Дня воли", собрано уже свыше $10 тыс.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.

Ранее несколько групп белорусских оппозиционных политиков и активистов подавали заявки на проведение в текущем году массовых мероприятий ко "Дню воли" в других местах Минска (на стадионе "Динамо", у Дворца спорта или на площади Свободы, у Большого театра оперы и балета), однако получили отказы.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.