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Минские власти разрешили оппозиции концерт ко "Дню воли" 24 марта в Киевском сквере
Организаторы "Дня воли", приуроченного к 101-й годовщине Белорусской народной республики (БНР), получили разрешение на проведение митинга и концерта в Киевском сквере столицы 24 марта.
"Массовому мероприятию под бело-красными флагами в Минске быть. Мероприятие будет в легальном формате", - сообщил лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич на пресс-конференции в Минске во вторник.
"Оценивая ситуацию (с уже имевшимися отказами городских властей – ИФ), мы взяли на себя ответственность и на прошлом неделе подали заявку на площадку у Киевского сквера", - добавил он.
"Это будет праздничное мероприятие, акцент будет сделан на концерт белорусских групп, мы приглашаем людей брать национальную символику", - отметил Ю.Губаревич.
Сбор участников запланирован на 12.00, начало – на 13.00. Площадка может вместить до 5 тыс. человек.
Вечером во вторник организаторы мероприятия приглашены в Мингорисполком для уточнения организационных моментов.
Как сообщил Ю.Губаревич, общая сумма затрат на обеспечение концерта оценивается в $5 тыс. Он напомнил, что на данный момент на все мероприятия, приуроченные к празднованию "Дня воли", собрано уже свыше $10 тыс.
Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.
Ранее несколько групп белорусских оппозиционных политиков и активистов подавали заявки на проведение в текущем году массовых мероприятий ко "Дню воли" в других местах Минска (на стадионе "Динамо", у Дворца спорта или на площади Свободы, у Большого театра оперы и балета), однако получили отказы.
БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.
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Организаторы "Дня воли", приуроченного к 101-й годовщине Белорусской народной республики (БНР), получили разрешение на проведение митинга и концерта в Киевском...
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