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5 факторов, на которые нужно обратить внимание при покупке смартфона: как отличить подделку от оригинала?
В программе
Виктория с нетерпением ждала дня рождения матери, приготовив ей дорогой презент – выбор пал на современный смартфон. Обзвонив с десяток магазинов, девушка нашла вариант, где цены на приглянувшуюся модель не кусались. Продавец Алексей заверил: телефон оригинальный, и предложил в течение дня доставить покупку в любую точку столицы.
Получив заветную коробочку, девушка поспешила поздравить именинницу. А когда женщина решила протестировать электронику, пришла в ужас!
Виктория внимательно рассмотрела гаджет и ахнула! Невооруженным взглядом было заметно – у нее в руках не что иное, как дешёвая подделка! Бюджетный пластик, бракованная задняя панель и битый идентификационный номер! Разъярённая покупательница тут же связалась с продавцом и потребовала вернуть всё до копейки.
Как выяснилось позже, в спешке Виктория не проверила наличие документов. Ни о каком возврате денег или замене брака продавец и слышать не хотел. Пользуясь беспечностью покупательницы, представитель фирмы наотрез отказался выдать даже кассовый чек.
Юристы в шоке: нежелание продавца выдать фискальный документ – первый тревожный звонок и повод усомниться в честности продавца.
Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
На руках у обманутой покупательницы был лишь гарантийный талон. С ним Виктория и направилась в сервисный центр. Вскоре девушка получила заключение: там подтвердили наличие указанных поломок. Но и от этих аргументов продавец поспешил отмахнуться. Девушка обратилась в милицию.
Чтобы разобраться, почему так нахамили покупательнице, съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» направилась по юридическому адресу магазина. Здесь ничего похожего на фирму наши корреспонденты так и не нашли – сотрудники соседних офисов слышат про неё впервые.
Поиски продавца заводят в тупик. Представившись покупателем, звоним по указанным номерам.
Корреспондент СТВ:
Специалисты официального сервисного центра, услышав историю Виктории, горестно вздыхают. Для экспертизы мы привезли ту самую модель.
Первое, что бросается в глаза в случае восстановленных телефонов компании «Apple» – это камера. В восстановленном телефоне видно, что зрачок камеры не достаточно чёрный, как в оригинальном. Потому что когда их восстанавливают, стирают антибликовое покрытие.
В телефонном разговоре с корреспондентом программы продавец уверял: официально восстановленных смартфонов этого производителя попросту не существует. А его бизнес – законный. Вот только официальные представители бренда готовы спорить с этим до хрипоты.
Александр Тарасевич:
Разобравшись с особенностями работы смартфона, корреспондент программы решается поговорить с директором той самой фирмы. В разговоре с журналистами он настаивает: покупательница знала, что получит на руки не оригинальный, а самопальный телефон.
Эти телефоны в Беларусь нелегально ввозятся. На них чеки нельзя выбить никак.
Корреспондент СТВ:
Алексей:
Юристы уверяют: шанс вернуть бракованный гаджет у девушки есть.
Героиня этого сюжета внимательно изучила экспертные оценки и теперь руки опускать не собирается. Обманутая девушка готова пройти все испытания и вернуть деньги!
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5 факторов, на которые нужно обратить внимание при покупке смартфона: как отличить подделку от оригинала?
В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как девушка купила новенький смартфон, а ей подсунули подделку. Виктория с нетерпением ждала дня рождения матери,...
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