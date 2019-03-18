В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе

Новости Нидерландов. Сейчас следователи их допрашивают и проверяют на причастность к нападению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





18 марта под стражу был взят сам стрелок. По данным правоохранителей, еще несколько недель назад уроженец Турции находился в заключении.





Напоминаем, 18 марта днем злоумышленник открыл огонь по пассажирам трамвая. Три человека погибли, еще пятеро были ранены. 19 марта на всех государственных зданиях в городе приспущены флаги в память о жертвах атаки.