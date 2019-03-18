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IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске
Новости Беларуси. Беларусь и Австрия ищут новые точки экономического роста. В Минске проходит заседание делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бизнес-идеи обсуждают более 150 менеджеров крупных компаний – это представители фармацевтической отрасли, IT-сферы и других. В эти минуты переговоры идут по нескольким крупным инвестпроектам. Они касаются производства оборудования, пищевой промышленности, а также энергетической отрасли.
2018 году товарооборот между странами превысил 170 миллионов долларов. Цифра недостаточная, уверены стороны. В совместной работе еще многое предстоит сделать.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Хуберт Берч, вице-президент Ассоциации промышленников Австрии:
За последние восемь лет австрийские инвестиции в экономику Беларуси составили около 6 миллиардов долларов. Бизнес этой страны присутствует в проектах банковской, страховой, телекоммуникационной и других сфер.
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Новости Беларуси. Беларусь и Австрия ищут новые точки экономического роста. В Минске проходит заседание делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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