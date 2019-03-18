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«Нигде не пишется, что это смертельный диагноз». История мужчины, который живет с ВИЧ
Историю человека, живущего с ВИЧ, рассказали в программе
Сергей:
У каждого своя схема. Их всего 9 в нашей стране. У меня, например, один раз в день одна таблетка перед сном. У нас хорошие врачи в инфекционной больнице, но у них очень большая нагрузка. Представьте, в Минске порядка 4 000 человек и они все обслуживаются в одном кабинете, одним врачом. То есть ты приходишь с утра сдавать анализы, ты сидишь в очереди порядка двух часов, чтобы попасть на приём. И все люди, которые туда приходят – они понимают, зачем ты пришёл. И ты понимаешь, зачем они туда пришли.
ВИЧ-инфицированные говорят, что не так порой страшен сам вирус, сколько реакция на него окружающих. В обществе прочно укоренился стереотип, что ВИЧ, СПИД и смерть связаны одной чёрной цепью.
Сергей:
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Историю человека, живущего с ВИЧ, рассказали в программе «Большой город».
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