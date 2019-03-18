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Тест на ВИЧ дома: как это сделать

19.03.2019 15:03 — Разное | СТВ  
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Страх увидеть красный штамп уводит человека от тестирования и растягивает напряжённый процесс неведения на годы. Притом, что сдать кровь на анализ можно бесплатно и, при желании, анонимно. Хотя для самых робких сегодня существует ещё один проверенный способ, рассказали в программе «Большой город».

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Камилла Шах, СТВ:
Тест на ВИЧ можно пройти даже в домашних условиях. Для этого надо купить такой набор для экспресс-анализа. Результат будет известен в течение 20 минут. Мне же сейчас поможет пройти тестирование врач-эпидемиолог Елизавета Александровна.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Елизавета Приложинская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Для начала вам надо взять лопаточку и подушечкой тест-тампона провести по верхней и нижней десне.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Затем вставьте тест-тампон в реагент и проведите вверх-вниз несколько раз.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Затем берём планшетку, она должна располагаться на ровной поверхности. Набираем несколько капель из буферного раствора и помещаем на планшетку.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Чтобы тест сработал, должна появиться полосочка в зоне контроля. Если это одна полосочка, значит тест отрицательный, то есть ВИЧ-инфекции у вас нет. Если сработали две полосочки в зоне контроля и в зоне теста, значит, обнаружены антитела к ВИЧ-инфекции.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Уже готов ваш результат. У вас сработала только одна полосочка, значит, у вас результат отрицательный. То есть ВИЧ-инфекции нет.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Её нет, но она коварна. Есть такое понятие «период окна». Это когда ВИЧ в организм уже попал, но прошло ещё недостаточно времени, чтобы антитела успели выработаться. Поэтому тест-системы на их количество не реагируют и показывают отрицательный результат. «Период окна» длится от двух недель до трёх месяцев. Поэтому если у вас в последние полгода были риски заражения ВИЧ-инфекцией, то тест желательно повторить через некоторое время.

Тест на ВИЧ дома: как это сделать

Елизавета Приложинская:
Кризисное консультирование помогает людям принять свой диагноз, мотивирует их на лечение, а также оказывает социальную, психологическую поддержку. И мы стараемся рассказать людям, помочь им, чтобы они не остались в беде, один на один со своей проблемой.
 
 
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Страх увидеть красный штамп уводит человека от тестирования и растягивает напряжённый процесс неведения на годы. Притом, что сдать кровь на анализ можно бесплатно...
 
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