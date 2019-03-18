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Тест на ВИЧ дома: как это сделать
Страх увидеть красный штамп уводит человека от тестирования и растягивает напряжённый процесс неведения на годы. Притом, что сдать кровь на анализ можно бесплатно и, при желании, анонимно. Хотя для самых робких сегодня существует ещё один проверенный способ, рассказали в программе
Камилла Шах, СТВ:
Елизавета Приложинская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Затем вставьте тест-тампон в реагент и проведите вверх-вниз несколько раз.
Затем берём планшетку, она должна располагаться на ровной поверхности. Набираем несколько капель из буферного раствора и помещаем на планшетку.
Чтобы тест сработал, должна появиться полосочка в зоне контроля. Если это одна полосочка, значит тест отрицательный, то есть ВИЧ-инфекции у вас нет. Если сработали две полосочки в зоне контроля и в зоне теста, значит, обнаружены антитела к ВИЧ-инфекции.
Уже готов ваш результат. У вас сработала только одна полосочка, значит, у вас результат отрицательный. То есть ВИЧ-инфекции нет.
Её нет, но она коварна. Есть такое понятие «период окна». Это когда ВИЧ в организм уже попал, но прошло ещё недостаточно времени, чтобы антитела успели выработаться. Поэтому тест-системы на их количество не реагируют и показывают отрицательный результат. «Период окна» длится от двух недель до трёх месяцев. Поэтому если у вас в последние полгода были риски заражения ВИЧ-инфекцией, то тест желательно повторить через некоторое время.
Елизавета Приложинская:
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Страх увидеть красный штамп уводит человека от тестирования и растягивает напряжённый процесс неведения на годы. Притом, что сдать кровь на анализ можно бесплатно...
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