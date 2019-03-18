Радиоактивные вещества, которые нашли на мусорке в Минске, принадлежали пенсионерке

Радиоактивные вещества обнаружили и изъяли в столице. Пять емкостей с опасными порошками находились на одной из контейнерных площадок на улице Сердича. Радиационный фон в радиусе двух метров от находки был превышен в четыре раза, рассказали в программе «Большой город» .









Для изучения состава спасатели отправили химикаты на исследование. Выяснилось, что принадлежали они умершей пенсионерке, которая ранее работала на химическом факультете одного из ВУЗов. Её внучка решила навести порядок в квартире и вынесла ёмкости на мусорную площадку.



