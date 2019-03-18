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«Не позднее 72 часов после укуса». Что делать, если нашли на себе клеща?
Если человек обнаружил у себя клеща, как правильно поступить, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Необходимо знать, что максимальный эффект профилактического лечения достигается при приёме антибактериального препарата не позднее 72 часов после укуса. Лабораторные исследования клеща проводятся только в случае противопоказания назначения профилактического лечения.
Это тот случай, когда человек приносит вам самого клеща на исследование?
Екатерина Хомченко:
В любом случае, после укуса клеща всё равно нужно пропить антибиотик?
Екатерина Хомченко:
Если это проигнорировать, какие могут быть последствия?
Екатерина Хомченко:
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Если человек обнаружил у себя клеща, как правильно поступить, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского...
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