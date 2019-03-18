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«Не позднее 72 часов после укуса». Что делать, если нашли на себе клеща?

19.03.2019 14:55 — Разное | СТВ  
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Если человек обнаружил у себя клеща, как правильно поступить, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Если человек обнаружил у себя присасывание клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью в учреждение здравоохранения, например, амбулаторно-поликлиническое по месту жительства. В случае отсутствия оперативной возможности обратиться в учреждение здравоохранения, необходимо удалить клеща самостоятельно. После самостоятельного извлечения обратиться в учреждение здравоохранения к врачу-терапевту, инфекционисту или педиатру для назначения профилактического лечения.

Назначают антибиотик, который позволит избежать заболеваемости болезнью Лайма и другими бактериальными клещевыми инфекциями.

Необходимо знать, что максимальный эффект профилактического лечения достигается при приёме антибактериального препарата не позднее 72 часов после укуса. Лабораторные исследования клеща проводятся только в случае противопоказания назначения профилактического лечения.

Это тот случай, когда человек приносит вам самого клеща на исследование?

Екатерина Хомченко:
Да, на бесплатной основе это проводится только в случае противопоказания для приёма антибактериальных препаратов.

В любом случае, после укуса клеща всё равно нужно пропить антибиотик?

Екатерина Хомченко:
Да, который назначит специалист.

Если это проигнорировать, какие могут быть последствия?

Екатерина Хомченко:
Существует ряд инфекционных заболеваний, которые передаются клещами, в том числе, это Лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит и ряд других заболеваний, поэтому игнорировать приём профилактического лечения не следует.


 
 
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Если человек обнаружил у себя клеща, как правильно поступить, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского...
 
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