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Бесплатно проверить давление и узнать уровень глюкозы можно будет в торговых центрах Минска
В этом месяце в Минске стартовала акция «Цени своё здоровье». Суть её в том, что минчане в торговых центрах, аптеках и на промышленных предприятиях смогут проверить своё давление, узнать уровень глюкозы в крови. Какая цель акции, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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В этом месяце в Минске стартовала акция «Цени своё здоровье». Суть её в том, что минчане в торговых центрах, аптеках и на промышленных предприятиях смогут проверить...
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