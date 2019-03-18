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Мужчина с ножом ворвался в школу в Осло. Ранены несколько преподавателей

19.03.2019 14:50 — Разное | СТВ  
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Новости Норвегии. В Осло вооруженный ножом мужчина совершил нападение на одну из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом ворвался в школу в Осло. Ранены несколько преподавателей

Ранения получили несколько преподавателей. Медики доставили пострадавших в больницу. Злоумышленника, который пытался скрыться, задержали полицейские. Правоохранители пытаются установить мотивы нападавшего.

Мужчина с ножом ворвался в школу в Осло. Ранены несколько преподавателей
 
 
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Новости Норвегии. В Осло вооруженный ножом мужчина совершил нападение на одну из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили несколько...
 
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