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Мужчина с ножом ворвался в школу в Осло. Ранены несколько преподавателей
Новости Норвегии. В Осло вооруженный ножом мужчина совершил нападение на одну из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранения получили несколько преподавателей. Медики доставили пострадавших в больницу. Злоумышленника, который пытался скрыться, задержали полицейские. Правоохранители пытаются установить мотивы нападавшего.
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Новости Норвегии. В Осло вооруженный ножом мужчина совершил нападение на одну из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили несколько...
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