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Был верен искусству до последних дней: не стало режиссёра Марлена Хуциева

19.03.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве на 94-м году ушел из жизни режиссер кино Марлен Хуциев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Был верен искусству до последних дней: не стало режиссёра Марлена Хуциева

Его картины «Весна на Заречной улице», «Был месяц май», «Бесконечность» стали классикой советского кино. Во ВГИК Хуциев поступил, пожалуй, в самое тяжелое время – в год окончания Великой Отечественной. И до последних дней оставался верен искусству и своему делу.

В последние годы режиссер работал над фильмом «Невечерняя». В прокат картина должна была выйти в 2019 году.
 
 
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Новости России. В Москве на 94-м году ушел из жизни режиссер кино Марлен Хуциев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его картины «Весна на Заречной улице»,...
 
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