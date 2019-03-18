|
Что сейчас с заболеваемостью гриппом в Минске?
Буквально недавно была информация, что в 28 странах Европы зафиксирован грипп. Миновала ли эпидемия? И как минчане пережили этот сезон, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
На сегодняшний день мы можем говорить о том, что в городе Минске заболеваемость характеризуется низкой степенью интенсивности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Буквально недавно была информация, что в 28 странах Европы зафиксирован грипп. Миновала ли эпидемия? И как минчане пережили этот сезон, узнали в программе «Большой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)