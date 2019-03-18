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Вакцину против кори Минздраву Беларуси бесплатно предоставили россияне. Хватает ли её?

19.03.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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В этом году партию вакцины против кори Минздраву Беларуси абсолютно бесплатно предоставили россияне. Достаточно ли этого, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В город Минск поступила моновакцина против кори производства Российской Федерации. На сегодняшний день происходит оформление всей необходимой документации и в последующем вакцина будет применяться всем подлежащим контингентам. Что касается обеспеченности вакциной и города Минска, то у нас достаточно, и в учреждениях здравоохранения обеспечен полный запас для подлежащих контингентов.


 
Теги: Минск
 
 
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В этом году партию вакцины против кори Минздраву Беларуси абсолютно бесплатно предоставили россияне. Достаточно ли этого, узнали в программе «Большой город» у...
 
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