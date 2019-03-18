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Вакцину против кори Минздраву Беларуси бесплатно предоставили россияне. Хватает ли её?
В этом году партию вакцины против кори Минздраву Беларуси абсолютно бесплатно предоставили россияне. Достаточно ли этого, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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В этом году партию вакцины против кори Минздраву Беларуси абсолютно бесплатно предоставили россияне. Достаточно ли этого, узнали в программе «Большой город» у...
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