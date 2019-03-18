|
Стоит ли перед поездкой в Украину делать прививку против кори?
Настоящая эпидемия кори зафиксирована в Украине. Заболевшими признаны тысячи человек. Стоит ли белорусам, которые собираются в Украину, делать прививку против кори, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Тем не менее, решение о проведении вакцинации решается в каждом конкретном случае, в зависимости от ситуации с каждым человеком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящая эпидемия кори зафиксирована в Украине. Заболевшими признаны тысячи человек. Стоит ли белорусам, которые собираются в Украину, делать прививку против...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)