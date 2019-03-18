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Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

19.03.2019 14:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рынок телекоммуникаций обсуждали 19 марта на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Сегодня это одна из самых экономически перспективных отраслей. Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь занимает лидирующие позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий. По индексу развития ИКТ наша страна на 32-й позиции. Рейтинг формируется по нескольким показателям, в том числе учитывает доступ в интернет, качество высокоскоростного соединения, услуги кабельного телевидения и мобильных сетей. Но очевидные успехи – не повод расслабляться. Прогресс диктует необходимость интенсивнее развивать высокие технологии.

Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во-первых, это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в валовом внутреннем продукте выросла почти в два раза. Обеспечивает работой около 100 тысяч человек. Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах, а значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость.

Республика Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий. Мы являемся лидером на пространстве Содружества независимых государств, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия, Чехия.

Вместе с тем динамика процессов, скорость смены технологий здесь невероятная. Оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа. Каждые два года нагрузка на инфраструктуру как минимум удваивается. Спрос на некоторые услуги уже опережает предложение.

Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Но самое главное – телекоммуникации перестают существовать как отдельная отрасль, проникая во все сферы жизни общества, от традиционных связей и средств массовой информации до медицины, теле-, образования, промышленности и других. Если вчера интернет вещей был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в автоматическом режиме без участия человека между разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике стал абсолютной реальностью. Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке.

Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Перед участниками совещания Президент поставил ряд конкретных вопросов. Как не только сохранить, но и улучшить позиции страны в мировых рейтингах? Что сегодня сдерживает развитие информационно-коммуникационных технологий в Беларуси? Какие решения необходимо принять в ближайшее время для активного развития этого сегмента?
 
 
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Новости Беларуси. Рынок телекоммуникаций обсуждали 19 марта на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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