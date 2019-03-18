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Кому стоит сделать прививку против кори и куда обратиться?
Правда ли, что единственный способ защититься от кори – это прививка, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Кому рекомендовано сделать прививку?
Екатерина Хомченко:
Прививка бесплатная? Куда для этого нужно обратиться?
Екатерина Хомченко:
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Правда ли, что единственный способ защититься от кори – это прививка, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского...
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