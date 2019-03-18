Прямые линии 21-23 марта 2019 года

23 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем Лисом. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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23 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с социально-экономическим развитием района, ответит по телефону 9-11-50 председатель Ивацевичского райисполкома Александр Борисович Грицук.

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22 марта 2019 года в Ивацевичском районном исполнительном комитете с 11.00 до 13.00 председатель экономического суда Брестской области Сергей Мефодьевич Кулак проведет выездной прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.

Целью визита является оказание высококвалифицированной юридической помощи гражданам по правовым вопросам регулирования хозяйственной (экономической) деятельности.

Предварительно записаться на прием и задать свои вопросы можно по телефонам 8-162-20-40-65, 8-029-820-54-82, 9-24-43, а также направить их на адрес электронной почты экономического суда Брестской области: ес-brest@court.bу.

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21 марта 2019 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-14-67 Александр Иванович Кисель, генеральный директор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», будет проводить «прямую телефонную линию» по вопросам работы предприятия и филиала «Телеханский».

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21 марта 2019 года с 9.00 до 10.00 состоится «прямая телефонная линия» с начальником филиала КУП «Брестоблдорстрой» Ивацевичское ДРСУ №178 Николаем Николаевичем Лакишиком. Вопросы можно задать по телефону 45-2-21.

ххх

21 марта 2019 года с 9.00 до 10.00 по телефону 9-32-66 будет проходить «прямая телефонная линия» с участием главного врача Василия Михайловича Юзефовича.