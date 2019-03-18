В Верхнедвинске прошла неделя профориентации

«Профессий много есть везде, но будущее выбирать тебе!» – под таким девизом стартовал районный профориентационный проект «Шаг в профессию», организованный отделом по образованию райисполкома.

Актуальность профориентационной работы в школе очевидна. Из года в год повышаются требования современного рынка труда к молодому человеку, профориентационная работа становится основой для развития кадрового потенциала региона.

Местом проведения мероприятия средняя школа № 2 г. Верхнедвинска выбрана не случайно. После капитального ремонта она радушно встречает гостей и является базой для многих масштабных мероприятий.

Первый этап проекта собрал 135 учащихся 9-х классов и представителей педагогических коллективов всех школ района. На встречу со школьниками прибыли представители учреждений среднего специального и профессионально-технического образования Витебской области: Полоцкого государственного лесного колледжа, Полоцкого государственного экономического колледжа, Полоцкого государственного химико-технологического колледжа, Полоцкого государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства, Полоцкого торгово-технологического колледжа Белкоопсоюза, Новополоцкого государственного политехнического колледжа, Витебского государственного политехнического колледжа, Витебского государственного профессионального лицея № 5 приборостроения, Полоцкого педагогического колледжа.

Во втором этапе проекта участвовало 115 учащихся 10-11-х классов. Объектами их внимания стали учреждения высшего образования: Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, Полоцкий государственный университет, Белорусский государственный аграрный технический университет, Витебский государственный медицинский университет.

Приветствуя участников встречи, заместитель председателя райисполкома Т. В. Севалкина отметила, что правильный профессиональный выбор – это уверенное будущее молодого поколения. Татьяна Васильевна напомнила народную мудрость: «Где родился – там и пригодился» и высказала надежду, что, получив заветные профессии, молодежь будет возвращаться на верхнедвинскую землю. Это демонстрировал и видеофильм о трех векторах развития экономики района: сельс-ком хозяйстве, промышленности и туризме.

С тенденциями развития, потребностями экономики, востребованными профессиями в нашем районе присутствующих познакомила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Т. М. Москалёва.

К участию в проекте были приглашены организации и предприятия района. Представители райгаза знакомили школьников со спецификой своей работы и активной общественной деятельностью членов организации. ОАО «Инвет», маслосырзавод были представлены яркими выставками изделий и продуктов собственного производства. Работники лесхоза не только увлекательно рассказали об особенностях труда специалистов лесного хозяйства, но и показали рекламную продукцию в виде альбомов и блокнотов, которые с удовольствием раздавали школьникам.

Представители здравоохранения демонстрировали средства и способы оказания первой медицинской помощи. Семья молодых врачей Екатерины и Руслана Авсюк делились впечатлениями о первом опыте работы и государственной поддержке молодой семьи в родном городе. Рядом со своими специалистами находилась главный врач района Е. В. Эрдман, которая активно популяризировала профессии медицинского профиля.

Школьники не только с интересом рассматривали выставочные экспозиции РОЧС, РОВД, но и примеряли спецодежду, средства защиты, бронежилеты, каски, изучали средства борьбы с огнем.

Директор ГРУПП ЖКХ С. Н. Жуков вместе с членами коллектива знакомил с особенностями работы своего предприятия.

Специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию оформили выставочную композицию, рассказывающую о достижениях сельского хозяйства района и угощали всех присутствующих ароматным пирогом. Отдел по образованию райисполкома организовал интерактивную площадку, которая пользовалась особой популярностью у будущих педагогов.

Каждая профессия по-своему интересна и полезна – к такому выводу пришли школьники. А дальше их ждало не менее интересное общение с представителями учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. Учащиеся знакомились с условиями поступления и особенностями обучения в учебных заведениях, широким спектром специальностей. Все выступления представителей учебных заведений сопровождались презентациями, видеороликами, буклетами, плакатами и, конечно же, раздаточным материалом. Каждый ученик мог не только получить ответы на вопросы, связанные с выбором профессии, но и унести домой рекламную продукцию учебных заведений для обсуждения вопроса выбора профессии с родителями.

Подводя итоги встречи, начальник отдела по образованию райис-полкома С. В. Яковлева призвала школьников прислушаться к своему сердцу, подумать: чем они хотят заниматься и кем стать в будущем. Ведь правильный выбор профессии – это залог дальнейшей успешной жизни. Также Светлана Владимировна поблагодарила руководителей, представителей предприятий и организаций, учебных заведений за содействие в проведении профориентационной работы.

Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь! – такие слова звучали со школьной сцены в заключение. Участникам и гостям встречи был представлен мини-концерт, подготовленный силами юных талантов района. Всем присутствующим дарили радостное настроение солисты и чтецы средней школы № 2 г. Верхнедвинска, ансамбль ложкарей «Ритмы юности» Борковичской детский сад-средней школы, чтецы Верхнедвинской гимназии. Учащиеся объединения по интересам «Жар-птица» районного центра детей и молодёжи выразили любовь к родной земле через национальные мотивы коллекции одежды «Дзвінскія красуні».

Надеемся, что проект «Шаг в профессию» поможет учащимся в профессиональном самоопределении, а в районе родится новая традиция, которая будет развиваться и пополняться новыми идеями.

Елена Слемнёва,

заместитель директора по воспитательной работе

ГУО «Средняя школа № 2

г. Верхнедвинска».