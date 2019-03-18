Пусть лето будет ярким!

Во II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года, примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

В программу Европейских игр вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.

На играх будет широко представлена лицензионная сувенирная продукция: кружки, футболки, кепки, рюкзаки, пакеты с попкорном, конфетами, другими изделиями с символикой.

Реклама на Euronews

Телеканал Euronews представил имиджевое видео о Минске и Беларуси для размещения в своей эфирной сетке.

Ролик, в котором рассказывается о достопримечательностях Минска, уже показывают на канале. Саму концепцию рекламы разрабатывали совместными усилиями представители Euronews, креативное агентство Contended из Лондона, а также дирекция II Европейских игр.

В этом году на данном канале будут на постоянной основе демонстрироваться ролики, посвященные II Европейским играм, параллельно будет раскрываться туристический потенциал Минска.

Стань участником!

Эстафета огня «Пламя мира» в рамках подготовки к II Европейским играм пройдёт по территории нашей страны.

Стартует она 3 мая 2019 года в Риме. Там будет зажжено пламя II Европейских игр, презентован символ акции — оливковое дерево. По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию пламени мира на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом. Вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут, будут проводиться торжественные мероприятия.

11 мая эстафета прибудет в Беларусь и начнёт движение по территории страны из Бреста. В каждой области эстафета пробудет по 6 дней. Маршрут эстафеты будет максимально приближен к самым знаковым объектам и местам регионов. Задача акции — чтобы II Европейские игры пришли в регионы, чтобы как можно больше людей почувствовали себя причастными к масштабному событию. Каждая встреча в городе или населенном пункте будет настоящим праздником. Для участия в эстафете необходимо 450 факелоносцев — это известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели.

На Витебщине эстафета пробудет с 24 по 29 мая. Всего её длительность — 50 дней.

Финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

Почему стоит купить билеты

— По количеству видов спорта и медалей II Европейские игры превосходят зимнюю Олимпиаду.

— В каждой билетной сессии выступают белорусские спортсмены, которым требуется наша поддержка.

— В Минск приедут ведущие спортсмены Европы.

Самые популярные билетные сессии по предварительным продажам: открытие и закрытие Европейских игр, соревнования по лёгкой атлетике, художественной гимнастике, акробатике, пляжному футболу, каратэ.

Как купить билеты

Продажа осуществляется через сайт и в кассах.

В Витебской области печатные билеты можно купить в Витебске, Орше и Полоцке.

В Полоцке билеты продаются по адресам: шоссе Вильнюсское, 1, «Связной»; ул. Юбилейная, 76, «Евросеть».

Стоимость билетов от 5 до 300 бел.руб.

Зона комфорта

Европейские игры 2019 станут для участников и гостей настоящим праздником. Организаторы отметили, что Беларусь будет на это время для всех настоящей зоной комфорта.

Иностранцам билеты на Игры дают возможность с 10 июня по 10 июля находиться на территории Беларуси без визы, причем вне зависимости от того, каким видом транспорта прибыли гости из-за рубежа. Данный факт вызвал у иностранцев заинтересованность не только в официальном визите сборных стран, но и организации экскурсионных туров для болельщиков.

Что касается удобства зрителей, то, в частности, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены отдельные зоны, в том числе места для инвалидов-колясочников и собак-поводырей.

Кроме того, этих лиц будут сопровождать волонтеры, так что комфортное пребывание на стадионах будет обеспечено для каждого. Во время закрытия все зрители на стадионе станут участниками грандиозного шоу, и это еще один повод лично побывать на финале Евроигр.

Помощь волонтеров на таком мероприятии неоценима. Уже сейчас одобрено около 30 тыс. заявок, и они продолжают поступать. Белорусы, россияне, украинцы, англичане, американцы, малазийцы – география добровольческого движения обширна.

Конечно, главным критерием при отборе является владение иностранным языком, но также важны желание помогать другим и навыки коммуникации. Некоторые из наших соотечественников получили опыт волонтерства на недавнем чемпионате мира по футболу в России, что несомненно поможет им и на Евроиграх.

Поскольку для страны это не только спортивное, но и большое культурное мероприятие, не останутся в стороне и регионы. Так, витебляне не только поучаствуют в Эстафете огня, но и будут работать волонтерами и факелоносцами. В мероприятиях примут участие придвинские спортсмены Вячеслав Гончаров и Вадим Девятовский. Также пламя мира будут передавать из города в город звезды эстрады, педагоги, представители трудовых коллективов.