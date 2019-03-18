30 марта 2019 года Беларусь в 11 раз присоединится к акции «Час Земли»

Ежегодно во всем мире в последнюю субботу марта проводится глобальная акция «Час Земли». Это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Цель акции – призвать граждан, учреждения, ведомства, целые города отключить, в заранее согласованное время, свет и другие не жизненно важные электрические приборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Особое значение имеет отключение подсветки наиболее значимых культурных и административных зданий, так как это создает широкий общественный резонанс.

Ежегодная акция «Час земли» проходит начиная с 2007 года. Начавшись, как небольшая инициатива, акция превратилась в крупнейшее мировое событие по проблеме изменения климата. Выключая свет, миллионы людей демонстрируют таким жестом свое небезразличное отношение к опасным последствиям изменения климата.

В 2018 году в акции приняло участие более 2-х миллиардов человек из 187 стран мира, была выключена подсветка более чем 3100 архитектурных объектов. В Беларуси мероприятия прошли в 22 населенных пунктах, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов.

В этом году Хотимская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды в очередной раз призывает всех жителей Хотимского района, организации и учреждения принять участие в Часе Земли 30 марта с 20.30 по 21.30.

А как ваша организация может поддержать «Час Земли-2015»?

Выключите свет в 20.30 в субботу 30 марта в вашем дом или офисе, а также подсветку рекламы вашей организации в это время. Расскажите всем арендаторам помещений о Часе Земли, чтобы они выключили свет на один час в 20.30 в субботу 30 марта. Включите информацию о Часе Земли в каждое письмо, направленное по электронной почте. Выключайте свет после работы, принтеры, мониторы, компьютеры, микроволновые печи и кофеварки в конце рабочего дня – вот то немногое, что может сделать ваша организация, чтобы сократить вредные выбросы уже сейчас.

Пусть ваше активное участие во всемирной акции «Час Земли» станет импульсом к тому, чтобы каждый из нас и вся страна стали более ответственными в своих словах и поступках по отношению к нашей планете.

Янина ДРАЧЕВА, инспектор Хотимской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды