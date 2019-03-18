|
30 марта 2019 года Беларусь в 11 раз присоединится к акции «Час Земли»
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Ежегодно во всем мире в последнюю субботу марта проводится глобальная акция «Час Земли». Это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.
Цель акции – призвать граждан, учреждения, ведомства, целые города отключить, в заранее согласованное время, свет и другие не жизненно важные электрические приборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Особое значение имеет отключение подсветки наиболее значимых культурных и административных зданий, так как это создает широкий общественный резонанс.
Ежегодная акция «Час земли» проходит начиная с 2007 года. Начавшись, как небольшая инициатива, акция превратилась в крупнейшее мировое событие по проблеме изменения климата. Выключая свет, миллионы людей демонстрируют таким жестом свое небезразличное отношение к опасным последствиям изменения климата.
В 2018 году в акции приняло участие более 2-х миллиардов человек из 187 стран мира, была выключена подсветка более чем 3100 архитектурных объектов. В Беларуси мероприятия прошли в 22 населенных пунктах, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов.
В этом году Хотимская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды в очередной раз призывает всех жителей Хотимского района, организации и учреждения принять участие в Часе Земли 30 марта с 20.30 по 21.30.
А как ваша организация может поддержать «Час Земли-2015»?
Пусть ваше активное участие во всемирной акции «Час Земли» станет импульсом к тому, чтобы каждый из нас и вся страна стали более ответственными в своих словах и поступках по отношению к нашей планете.
Янина ДРАЧЕВА, инспектор Хотимской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно во всем мире в последнюю субботу марта проводится глобальная акция «Час Земли». Это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)