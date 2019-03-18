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Высокие технологии и интернет вещей — Лукашенко обозначил вектор развития ИКТ в Беларуси
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Вопросы состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси вынесены на совещание у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
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Вопросы состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси вынесены на совещание у главы государства Александра Лукашенко, передает...
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