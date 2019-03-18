ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь в обозримом будущем завершит создание сети 4G и на ее базе приступит к развитию 5G

19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в скором времени планируется завершить создание сетей 4G и на этой базе приступить к развитию 5G. Об этом сегодня после совещания у Президента Беларуси по вопросам развития рынка телекоммуникаций рассказал журналистам первый вице-премьер Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам первого вице-премьера, на сегодняшний день услуги в стандарте 4G доступны примерно 75% населения Беларуси. «Конечно, мы не говорим о какой-то самоуспокоенности. Нам бы хотелось еще (расширить. — Прим. БЕЛТА) охват территории. Потому что такую услугу должны получать не только люди, проживающие в Минске и областных центрах, но во всех регионах нашей страны, — сказал Александр Турчин. — Следующий значительный шаг — это 5G. Это интернет вещей. Мы в комплексе сегодня эти вопросы рассматривали: ускорение и завершение строительства сети 4G в нашей стране и уже на базе этой сети дальнейшее развитие и строительство сетей 5G».

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА относительно конкретных сроков реализации соответствующих работ, первый вице-премьер сказал: «Что касается 4G, не исчисляется годами».

Говоря о 5G, Александр Турчин также не обозначил какие-то конкретные сроки. «Но мы понимаем, что в построении IT-страны сеть 5G просто необходима. Учитывая, как быстро идет время, как все меняется, мы ставим себе очень напряженные задачи», — сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, в середине января текущего года единый инфраструктурный оператор beCloud объявил о внушительном расширении сети 4G в Беларуси — до конца первого полугодия в стране значительно увеличится количество базовых станций LTE, емкость сети расширится в два раза. Сегодня белорусский 4G уверенно работает в частотном диапазоне 1800 МГц, до недавнего времени новый для страны диапазон 2600 МГц находился в резерве. Сейчас же данный диапазон используется в самых загруженных локациях Минска и всех областных центров, а также в Пинске, Островце, Барановичах, Мозыре и других районных центрах страны. В ближайшие месяцы beCloud обеспечит значительное расширение — количество базовых станций 2600 МГц увеличится до 500. Аудитория 4G стремительно увеличивается, технические специалисты ежедневно фиксируют рост объема пользовательского трафика. Только за прошедший год абоненты 4G в Беларуси сгенерировали в четыре раза больше трафика по отношению к 2017 году — 140 тыс. терабайт.

Кроме того, в конце 2018 года beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G. Пилот основан на технологии 5G New Radio. Тестирование организовано по сценарию Non-Standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE. Опытные зоны позволят протестировать перспективные для 5G области. Возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального интернета вещей и станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.

Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня, но и существенно меньшие задержки передачи данных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в скором времени планируется завершить создание сетей 4G и на этой базе приступить к развитию 5G. Об этом сегодня после совещания у Президента Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуса четыре месяца будут готовить к полету на Луну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика