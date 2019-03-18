Вот какие смартфоны Samsung белорусы чаще всего ищут в интернете

Недавно мы рассказывали, какие смартфоны Xiaomi и Apple чаще всего ищут белорусы в интернете. Сегодня проверим, какие устройства Samsung могут похвастаться тем же.



изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы узнать, какие именно модели производителя больше всего интересуют белорусов, в системах веб-аналитики от Google и «Яндекс» мы ввели несколько поисковых запросов (например, Samsung, Galaxy, Samsung Galaxy) и проанализировали результаты за последние 30 дней.

Судя по статистике Google Trends, больше всего жителей Беларуси в последняя время интересуют топовые Galaxy S10 и Galaxy S10+ . За ними следует Galaxy M20, а также флагманы прошлых лет — Galaxy S8 и Galaxy S9 . Внимание также привлекает сгибающийся Galaxy Fold. Yandex Wordstat показывает схожие результаты, в которые также попал Galaxy J7 .

Ниже — краткие характеристики и цены названных выше аппаратов:



Фото: GSMArena

Смартфон начал продаваться довольно давно, но все еще пользуется спросом. У него 5,5-дюймовый AMOLED-экран с «классическим» соотношение сторон 19:9 и Full HD-разрешением. Управлением аппаратом идет не через программные клавиши управления на экране, а через физическую кнопку «Домой» на передней панели девайса.

Из других характеристик — процессор Exynos 7870, 3/16 ГБ памяти с возможностью расширения через карты microSD, аккумулятор на 3600 мАч, а также основная и фронтальная камеры на 13 Мп. А еще Galaxy J7 защищен от воды и пыли по стандарту IP54.

Galaxy M20



Фото: ITC.UA

Устройство представили в январе, и пока точно не известно, будет ли оно официально продаваться в Беларуси. Одна из главных фишек гаджета — огромный аккумулятор емкостью в 5000 мАч, также поддерживается ускоренная подзарядка на 15 Вт.

Гаджет работает на новом процессоре Exynos 7904, памяти — 3 ГБ или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ постоянной (есть слот для microSD). Основная камера — двойная, на 13 Мп и 5 Мп (супер широкоугольная). Фронтальный селфи-модуль — 8-мегапиксельный. Диагональ TFT-экрана — 6,3 дюйма (Full HD+).



Galaxy S9 и Galaxy S9+

Топовые смартфоны компании 2017 и 2018 годов, которые все еще модно купить в Беларуси. Внешне гаджеты почти не различаются между собой, разве что сканеры отпечатков пальцев находятся в разных местах (в «девятке» датчик расположен ниже камеры, а не сбоку от нее).

Оба девайса защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и оснащаются дисплеями на 5,8 дюймов с AMOLED-матрицами и разрешением 2960 на 1440 точек. По «начинке», ожидаемо, выигрывает Galaxy S9 — у него более мощный процессор Exynos 9810 и 4 ГБ оперативной памяти. Впрочем, «железо» Galaxy S8 даже спустя два года после начала продаж смартфона все еще позволяет вполне комфортно им пользоваться.

Основные камеры в аппаратах — одинарные, на 12 Мп. Правда в Galaxy S9 модуль может менять диафрагму (f/1.5−2.4), благодаря чему немного лучше снимает при недостатке света. Фронтальные камеры — 8-мегапиксельные.

Новые «десятки» представили 20 февраля, а в Беларуси они начали продаваться восьмого марта. Сейчас эти смартфоны — одни из самых технически продвинутых у производителя.

Диагональ AMOLED-дисплеев подросла соответственно до 6,1 и 6,4 дюймов (3040 на 1440 точек), при том что общие габариты девайсов почти не изменились по сравнению с «девятками».



Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Такого удалось добиться благодаря фронтальным камерам, которые теперь встроены прямо в экранные «дырки» в форме буквы «О». А еще в дисплеях находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который распознает владельца по объемному снимку пальца, а не двумерному, как в смартфонах некоторых конкурентов. За счет этого обмануть систему аутентификации становится сложнее.

«Железо» особых нареканий не вызывает — в гаджетах установлено по 8 ГБ оперативной памяти и процессор Exynos 9820 — такого хватит, чтоб не задумываться о произвдительности еще несколько лет. Объем аккумуляторов — 3400 мАч и 4100 мАч (для Galaxy S10 и Galaxy S10+). Последний от полного заряда выдает около пяти часов активного экрана. Есть и защита от воды по стандарту IP68.

Основные камеры — тройные (12 Мп+ 12 Мп + 16 Мп). Фотомодули позволяют делать снимки как с 2-кратным увеличением, так и более широким углом обзора в 123 градуса. Фронтальные камеры — 10-мегапиксельная в Galaxy S10 и 10 Мп + 8 Мп в Galaxy S10+.

Samsung Galaxy Fold

Наверное, самый инновационный смартфон, который у компании есть на сегодняшний день. Мировые продажи девайса начнутся в апреле по цене в 1980 долларов. Доберется ли смартфон до Беларуси — пока не понятно.





Главная отличительная черта гаджета — корпус в форме книги со сгибающимся экраном общей диагональю в 7,3 дюйма (AMOLED, 2152 на 1536 точек). Когда телефон закрыт, пользователю предлагают взаимодействовать с дополнительным 4,6-дюймовым дисплеем.

Процессором выступает Snapdragon 855, оперативной и постоянной памяти — 12 ГБ и 512 ГБ, емкость батареи — 4380 мАч. Основная камера — тройная, и повторяет таковую в Galaxy S10+. Фронтальных модулей также три — два находится сбоку сгибающегося дисплея и видны только когда телефон раскрыт, еще одна — возле дополнительного дисплея.