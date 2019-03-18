Самыми дорогими городами мира названы Сингапур, Париж и Гонконг





Дешевле всего оказалась жизнь в Каракасе.

Сингапур, Париж и Гонконг разделили первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist, пишет Интерфакс .

Сингапур стал единственным городом в первой десятке, сохранившим за собой место, завоеванное годом ранее. Париж поднялся в списке на один пункт, а Гонконг - на три пункта. Цюрих, занимавший в прошлом году второе место, опустился на четвертое. Также в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Москва опустилась в рейтинге на 16 позиций с 86-го на 102-е место.

Дешевле всего проживать в столице Венесуэлы Каракасе, он занял последнее, 133-е место, в рейтинге. На 132-м месте оказалась столица Сирии Дамаск.

Также в число самых дешевых городов попали Ташкент, Алма-Ата, индийские города Бангалор, Ченнаи и Дели, пакистанский город Карачи, крупнейший город Нигерии Лагос, столица Аргентины Буэнос-Айрес.

"Как показывают примеры Дамаска и Каракаса, все большее число городов становятся дешевле из-за влияния политической или экономической нестабильности", - отмечают авторы доклада.

EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.