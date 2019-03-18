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Нестеренко, Корнелюк и Тео станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области

19.03.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская область первой среди регионов Беларуси примет эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира", сообщили сегодня в Бресте на семинаре по вопросам подготовки и проведения спортивного форума, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64465.php

Нестеренко, Корнелюк и Тео станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области

"Пламя мира" прибудет на польско-белорусскую границу в районе Бреста во второй половине дня 12 мая. Помимо областного центра эстафета пройдет еще по пяти городам региона. Огонь II Европейских игр встретят также в Барановичах, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце.

Факелоносцами станут более 50 человек. Это знаменитые выходцы из региона, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели, многодетные матери. Среди них олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, первый заместитель министра информации Павел Легкий, композиторы Эдуард Ханок и Игорь Корнелюк, певцы Тео, Герман, солист Большого театра Владимир Громов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестская область первой среди регионов Беларуси примет эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира", сообщили сегодня в Бресте на семинаре по вопросам...
 
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