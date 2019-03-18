В Бресте создается первый в стране Клуб экспертов молока. Каждый желающий сможет бесплатно поучаствовать в мастер-классах от практикующих врачей, вместе с технологами посетить с экскурсией молочное производство, а также приготовить вкусные и полезные блюда с шеф-поваром. Социальный проект запускает "Савушкин продукт", чтобы привлечь внимание белорусов к здоровому образу жизни и правильному питанию.



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"Клуб экспертов молока" будет собираться раз в месяц, каждый раз принимая новых участников. Тематика широкая – от формирования общего представления о современных технологиях в молочном производстве до умения выбирать полезные продукты и правильно читать этикетки. Информацию будут подавать наглядно– на мастер-классах известных экспертов, экскурсиях и дегустациях.

"Проект не только познакомит с трендами здорового образа жизни, но и позволит участникам повысить качество жизни. И каждый из них сможет стать экспертом: прекрасно разбираться, как правильно питаться, тренироваться и поддерживать себя в тонусе. Кроме того, мы расскажем все о молочных продуктах: какую пользу они несут нашему организму и как, прочитав этикетку, понять, что за продукт находится у вас в руках, – пояснила директор по связям с общественностью ОАО "Савушкин продукт" Елена Бабкина. – Клуб открыт для всех желающих, и вступить в него сможет каждый, кому небезразлично собственное здоровье, важны правильное питание и спорт".

"Клуб экспертов молока" будет работать на протяжении года. Первая встреча состоится уже 29 марта, ее тема – "Молоко и кальций". Участников ожидает мастер-класс от врачей медцентра "Лодэ" и кулинарное шоу от шеф-повара Times Cafe Леонида Степкина. Завершится встреча экскурсией по предприятию "Савушкин продукт" и дегустацией молочных продуктов.

Стать участником Клуба можно одним из трех способов: заполнить заявку на странице проекта, написать о своем намерении в соцсети молочного производителя или просто позвонить (8 0162 47-09-74 или +375 44 593-14-66). Количество мест ограничено. При большом числе желающих приглашения получат кандидаты, определенные методом случайной выборки. Тема и регистрация на следующие заседания "Клуба экспертов молока" будут объявляться заранее.

Ранее в Бресте действовал "Клуб любителей молока", в который "Савушкин продукт" принимал тех, у кого есть вопросы к молочным продуктам. Сейчас же любители могут стать настоящими экспертами. Крупнейший молочный производитель страны верен своей долгосрочной программе "Савушкин продукт" – за здоровье нации". Ежегодно компания проводит разнообразные социальные проекты, направленные на укрепление здоровья белорусов и повышение их потребительской грамотности.