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В Россонском районе нашли заблудившуюся в лесу сборщицу клюквы
19.03.2019 — Разное | Герой працы
В Россонском районе нашли заблудившуюся в лесу сборщицу клюквы
Утром 18 марта жительница Россонского района отправилась в лес за клюквой и заблудилась. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.
К вечеру спасатели обнаружили пенсионерку недалеко от деревни Синицы. Женщина смогла выйти из чащи на звуковой сигнал. В помощи медиков она не нуждалась.
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В Россонском районе нашли заблудившуюся в лесу сборщицу клюквы 19 марта 2019 Утром 18 марта жительница Россонского района отправилась в лес за клюквой и...
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