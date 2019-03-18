В Россонском районе нашли заблудившуюся в лесу сборщицу клюквы





19 марта 2019

Утром 18 марта жительница Россонского района отправилась в лес за клюквой и заблудилась. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.





К вечеру спасатели обнаружили пенсионерку недалеко от деревни Синицы. Женщина смогла выйти из чащи на звуковой сигнал. В помощи медиков она не нуждалась.