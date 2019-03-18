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Сто выпускников вузов не прибыли в 2018 году на работу по распределению

19.03.2019 — Разное | Герой працы  
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Сто выпускников вузов не прибыли в 2018 году на работу по распределениюСто выпускников вузов не прибыли в 2018 году на работу по распределению
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году 100 выпускников учреждений высшего образования не прибыли на работу по распределению, сообщила во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская. Ольга Мущинская

"В прошлом году было 100 человек, которые после окончания учреждения высшего образования были направлены на работу по распределению и не явились к месту работы (0,5% от общего количества выпускников). Из них 46 человек сразу вернули затраченные государством средства на их подготовку. Это достаточно небольшое количество человек. Вместе с тем учреждениям образования поручено проводить разъяснительную работу с выпускниками по этому вопросу", - сказала Ольга Мущинская.
По словам консультанта управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Татьяны Короткевич, количество не приступивших к работе на уровне среднего специального образования еще меньше. "Добровольно возместили затраченные государством средства 65 человек, - отметила она. - Причины разные, в том числе семейные. Согласно законодательству, если добровольно средства не возмещаются, то через 6 месяцев материалы передаются в суд, где уже принимается решение с учетом всех факторов. В прошлом году таких было около 20 человек".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Сто выпускников вузов не прибыли в 2018 году на работу по распределению 19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году 100 выпускников учреждений высшего образования не...
 
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