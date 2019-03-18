Минчанка взяла в долг более 200 тысяч рублей и исчезла

44-летняя женщина в конце января 2019 года ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Следователи предполагают, что она умышленно скрывается, чтобы избежать ответственности за совершенные ею мошеннические действия, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, женщина на протяжении двух лет под различными предлогами брала деньги в долг, после чего на связь с кредиторами не выходила.

Сообщается о пяти потерпевших. Общая сумма ущерба по делу – более двухсот тысяч рублей.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, глаза карие. В день исчезновения была одета в пуховик белого цвета до колена, без капюшона.