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Минчанка взяла в долг более 200 тысяч рублей и исчезла

19.03.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанка взяла в долг более 200 тысяч рублей и исчезла
Следственный комитет РБ

44-летняя женщина в конце января 2019 года ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.  

Следователи предполагают, что она умышленно скрывается, чтобы избежать ответственности за совершенные ею мошеннические действия, сообщили в Следственном комитете. 

По данным следствия, женщина на протяжении двух лет под различными предлогами брала деньги в долг, после чего на связь с кредиторами не выходила. 

Сообщается о пяти потерпевших. Общая сумма ущерба по делу – более двухсот тысяч рублей.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, глаза карие. В день исчезновения была одета в пуховик белого цвета до колена, без капюшона.

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить об этом по телефону (8017)392-97-17 и (8029)855-48-89. 

Минчанка взяла в долг более 200 тысяч рублей и исчезла
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы столицы.
 
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