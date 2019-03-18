В Беларуси ищут выигравшего джекпот в 592 тысячи рублей. Что будет с деньгами, если за ними не придут?

В Беларуси ищут победителя лотереи, который выиграл джекпот в 591 954 рубля (около 277,8 тысячи долларов в пересчете). Известно, что победную ставку сделали в минском микрорайоне Серебрянка. А что будет с деньгами, если за ними никто не придет?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В компании "Спорт-пари" рассказали, что по крупным выигрышам и джекпотам ситуаций, чтобы победитель не приходил за выигрышем, не было. Но есть много случаев, когда не получают мелкие выигрыши. "Мы их через полгода перечисляем в доход государства", — уточнили в компании.

Это требование прописано в инструкции Минфина о порядке проведения лотерей в нашей стране и поступления в республиканский бюджет денег, полученных от проведения республиканских лотерей.

Перечислить деньги в госбюджет нужно в том случае, если победитель не придет за ними в течение 6 месяцев. Это касается как мгновенных лотерей, так тиражных и комбинированных.

В 2017 году в Беларуси уже была подобная ситуация: в лотерею выиграли больше 110 тысяч долларов в эквиваленте, однако победитель не сразу обратился к организаторам за выигрышем.