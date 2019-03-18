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В Беларуси ищут выигравшего джекпот в 592 тысячи рублей. Что будет с деньгами, если за ними не придут?
В Беларуси
В компании "Спорт-пари" рассказали, что по крупным выигрышам и джекпотам ситуаций, чтобы победитель не приходил за выигрышем, не было. Но есть много случаев, когда не получают мелкие выигрыши. "Мы их через полгода перечисляем в доход государства", — уточнили в компании.
Это требование прописано в инструкции Минфина о порядке проведения лотерей в нашей стране и поступления в республиканский бюджет денег, полученных от проведения республиканских лотерей.
Перечислить деньги в госбюджет нужно в том случае, если победитель не придет за ними в течение 6 месяцев. Это касается как мгновенных лотерей, так тиражных и комбинированных.
В 2017 году в Беларуси уже была подобная ситуация: в лотерею
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В Беларуси ищут выигравшего джекпот в 592 тысячи рублей. Что будет с деньгами, если за ними не придут?
Что будет с выигранными в лотерее деньгами, если за ними никто не придет?
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