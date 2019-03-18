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Церемония передачи полномочий президента Казахстана состоится в среду на совместном заседании палат парламента

19.03.2019 16:52 — Разное | Интерфакс  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев зачитал во вторник в эфире республиканских телеканалов указ о церемонии передачи власти.

"Прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Казахстана. Полномочия на оставшийся срок переходят спикеру сената для принятия присяги. Постановляю провести церемонию присяги на совместном заседании палат парламента в 12:00 (9:00 мск) 20 марта", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана.

"Это мой последний указ в качестве президента", - прокомментировал Н.Назарбаев, подписывая документ.

В тексте указа, опубликованного на сайте президента говорится: "В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение полномочий Президента Республики Казахстан".

"В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю сената Республики Казахстан с момента принесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президентом Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12 часов 00 минут 20 марта 2019 года", - отмечается в указе.

Указ вводится в действие с момента подписания.

Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

К.Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.

Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.

С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, с октября 1994 года - министр иностранных дел Республики Казахстан. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.

С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.

Был назначен депутатом сената парламента Казахстана указом президента, затем стал председателем палаты.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и пока единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

В своем обращении Н.Назарбаев также подтвердил, что сохранит пост главы Совбеза страны.

Законом "О Совете безопасности Республики Казахстан" устанавливается, что Н.Назарбаеву, как первому президенту страны - Елбасы (лидер нации), пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности.

Закон определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совбеза. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях. Вместе с тем по решению председателя Совбеза могут рассматриваться и другие задачи в соответствии с законодательством.

Совет безопасности Казахстана был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев зачитал во вторник в эфире республиканских телеканалов указ о церемонии передачи власти.
 
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