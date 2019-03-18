Розничный товарооборот в Беларуси за январь-февраль вырос на 5,1%

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале 2019 года составил Br7 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 5,1%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

По информации комитета, розничный товарооборот организаций торговли вырос на 7,4% до Br6,3 млрд. На долю предприятий торговли приходится 90,2% розничного товарооборота.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br12,5 против Br11,2 в январе-феврале прошлого года.

В общепите товарооборот по итогам двух месяцев составил Br401,7 млн, увеличившись на 1,7%.

Оптовый товарооборот за январь-февраль 2019 год вырос на 0,1% до Br14,9 млрд.