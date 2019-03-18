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Новые технологии: в Беларуси будут развивать мобильную связь
19.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Внедрение технологии 5G и развитие мобильной связи в Беларуси обсуждали сегодня на совещании у президента Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».
Эта отрасль в стране обеспечивает работой около 100 тысяч человек. Но, как отметил президент, оборудование быстро устаревает морально, а спрос на некоторые услуги уже опережает предложение.
«Есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу. Хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные варианты. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты», – сказал Лукашенко.
Отметим, сегодня в Беларуси уверенно работает сеть 4G. Она доступна 75% населения.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поставил
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Внедрение технологии 5G обсуждали сегодня на совещании у президента страны Александра Лукашенко.
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