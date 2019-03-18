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«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске

19.03.2019 17:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусско-китайский исследовательский центр по гражданской защите открылся в Минске. 19 марта он начал работу на базе университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске

Главные усилия здесь будут направлены на изучение и разработку современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. В работе задействуют новейшие технологии, будут работать в интернете вещей, с искусственным интеллектом. Так, с помощью программ студенты и преподаватели из двух стран смогут моделировать различные ситуации, изучать риски и вырабатывать меры для предотвращения чрезвычайных происшествий и способы реагирования.

«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы возлагаем достаточно серьезные надежды на развитие новых технологий. На практике будут разрабатываться как программные комплексы, так и системы безопасности, которые будут потом внедряться и на объектах, и в целом городе. В том числе это будет касаться и транспортной инфраструктуры, и объектов.

«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:
Одна из важнейших целей создания центра – взаимодействие по обмену опытом между Китаем и Беларусью в области обеспечения общественной безопасности и управления городами. Насколько я знаю, университет МЧС отличается своими престижными научными достижениями. В этой области есть чему учиться у наших белорусских партнеров.

«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске

В ближайшее время в Беларуси приступят к разработке новой модели управления безопасностью городской среды. Это предусмотрено Национальной стратегией по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Созданный центр должен стать одной из основных площадок.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусско-китайский исследовательский центр по гражданской защите открылся в Минске. 19 марта он начал работу на базе университета МЧС, сообщили...
 
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