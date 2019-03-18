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«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске
Новости Беларуси. Белорусско-китайский исследовательский центр по гражданской защите открылся в Минске. 19 марта он начал работу на базе университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные усилия здесь будут направлены на изучение и разработку современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. В работе задействуют новейшие технологии, будут работать в интернете вещей, с искусственным интеллектом. Так, с помощью программ студенты и преподаватели из двух стран смогут моделировать различные ситуации, изучать риски и вырабатывать меры для предотвращения чрезвычайных происшествий и способы реагирования.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:
В ближайшее время в Беларуси приступят к разработке новой модели управления безопасностью городской среды. Это предусмотрено Национальной стратегией по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Созданный центр должен стать одной из основных площадок.
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«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске
Новости Беларуси. Белорусско-китайский исследовательский центр по гражданской защите открылся в Минске. 19 марта он начал работу на базе университета МЧС, сообщили...
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