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В Индии рухнул многоэтажный дом: около 150 человек находятся под завалами

19.03.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. В индийском штате Карнатака рухнуло многоэтажное здание. Погиб по меньшей мере один человек. Десятки людей находятся под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии рухнул многоэтажный дом: около 150 человек находятся под завалами

По словам очевидцев, строение обрушилось в тот момент, когда на первом и втором этажах, где располагались магазины, находились более 150 человек. На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей.

В Индии рухнул многоэтажный дом: около 150 человек находятся под завалами
 
 
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Новости Индии. В индийском штате Карнатака рухнуло многоэтажное здание. Погиб по меньшей мере один человек. Десятки людей находятся под завалами, сообщили в...
 
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