Нападение на преподавателей в одной из школ Осло совершил ученик

Новости Норвегии. Нападение на сотрудников начальной школы в Норвегии совершил один из учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что инцидент произошел в помещении столовой. Один из учащихся взял с кухни нож и ранил преподавателя, а затем еще троих.





Все пострадавшие госпитализированы. Нападавший был задержан правоохранителями. Мотивы злоумышленника пока не установлены. Ведется расследование происшествия.