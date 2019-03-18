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Нападение на преподавателей в одной из школ Осло совершил ученик
Новости Норвегии. Нападение на сотрудников начальной школы в Норвегии совершил один из учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что инцидент произошел в помещении столовой. Один из учащихся взял с кухни нож и ранил преподавателя, а затем еще троих.
Все пострадавшие госпитализированы. Нападавший был задержан правоохранителями. Мотивы злоумышленника пока не установлены. Ведется расследование происшествия.
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Новости Норвегии. Нападение на сотрудников начальной школы в Норвегии совершил один из учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что...
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